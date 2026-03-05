経営層からの指示を鵜呑みにした結果、現場を壊滅させてしまった上司がいる。東京都の40代男性（技能工・設備・交通・運輸／年収400万円）は、建設機械レンタルの大手企業に勤めるが、10年前に起きた出来事が今でも忘れられないという。「上の方から人件費を減らせと言われた上司が、約30名ほどが勤務している工場から10名ほど派遣社員を雇止めをし……」いきなり、実働する人材の3分の1を切ったのだ。（文：長田コウ）「戻ってく