つくしあきひと氏は3月4日、自身のXアカウントに「メイドインアビス」の72話を脱稿したことをポストした。さらにすぐに73話の制作に取り掛かることも宣言している。 投稿された画像には、笑顔で何かを掴もうとしているリコと、それを見守るファプタが描かれている。まもなく読むことができそうな72話を期待しつつ待とう。 72話脱稿したゆえそのうち載るそす