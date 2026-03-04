４日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比４０．２０ポイント（０．９８％）安の４０８２．４７ポイントと続落した。投資家の慎重スタンスが強まる流れ。中東地域の地政学リスクが引き続き売り材料視されたほか、中国景気の先行き不透明感も重しとなっている。米・イスラエルとイランの軍事衝突が激しさを増す中、トランプ米大統領は３日、「イランは対話を望んでいるが、もう手遅れだと伝えた」と自身のＳ