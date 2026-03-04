４日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比４０．２０ポイント（０．９８％）安の４０８２．４７ポイントと続落した。

投資家の慎重スタンスが強まる流れ。中東地域の地政学リスクが引き続き売り材料視されたほか、中国景気の先行き不透明感も重しとなっている。米・イスラエルとイランの軍事衝突が激しさを増す中、トランプ米大統領は３日、「イランは対話を望んでいるが、もう手遅れだと伝えた」と自身のＳＮＳに投稿。２日には、激しい打撃はこれからだと述べ、より大規模な攻撃を行う可能性に言及した。イランは中国にとって、先ごろ米国が攻撃したベネズエラと同様に原油輸入で重要な地域だけに、中国経済に対する影響も危惧されている。

一方、取引時間中に公表された景気指標はまちまちの内容。国家統計局による２月の製造業ＰＭＩは４９．０と市場予想（４９．２）を下回り、景況判断の境目となる５０を２カ月続けて割り込んでいる。半面、中小企業の割合が多い民間が集計した同月のＲａｔｉｎｇＤｏｇ中国製造業ＰＭＩは５２．１と、予想（５０．１）を上回り、節目の５０を３カ月連続で上回った。ただ、官製ＰＭＩの調査対象は大企業の割合が多いため、市場では「国内全体の経済情勢は依然弱い」との見方が優勢となっている。（亜州リサーチ編集部）

銀行・保険株が下げを主導。中国郵政儲蓄銀行（６０１６５８／ＳＨ）が２．２％安、招商銀行（６０００３６／ＳＨ）が１．５％安、中国銀行（６０１９８８／ＳＨ）が１．３％安、中国人寿保険（６０１６２８／ＳＨ）が３．４％安、中国人民保険集団（６０１３１９／ＳＨ）が２．７％安、中国平安保険（６０１３１８／ＳＨ）が１．２％安で取引を終えた。

消費関連株もさえない。酒造の舍得酒業（６００７０２／ＳＨ）が３．７％、スーパーの永輝超市（６０１９３３／ＳＨ）が３．３％、宝飾品の老鳳祥（６００６１２／ＳＨ）が２．７％、家電の海爾智家（６００６９０／ＳＨ）が２．２％、小売の上海百聯集団（６００８２７／ＳＨ）が２．４％、食品の桃李面包（６０３８６６／ＳＨ）とパン・菓子の桃李麺包（６０３８６６／ＳＨ）がそろって２．１％ずつ下落した。素材株、海運株、自動車株、不動産株、医薬株、ハイテク株なども売られている。

半面、宇宙・軍需産業株はしっかり。航空宇宙製品の江西洪都航空工業（６００３１６／ＳＨ）が５．２％、航空製品の中国航発航空科技（６００３９１／ＳＨ）が３．２％、航空用エンジンメーカーの中航動力（６００８９３／ＳＨ）が２．６％、衛星・ロケット用システムの航天時代電子（６００８７９／ＳＨ）が２．１％、衛星開発・運用の中国衛星（６００１１８／ＳＨ）と弾薬・ロケットの長城軍工（６０１６０６／ＳＨ）がそろって１．０％ずつ上昇した。発電株、電設株も買われている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．７５ポイント（０．２８％）安の２６３．９１ポイント、深センＢ株指数が１．０５ポイント（０．０９％）安の１２１６．４１ポイントで終了した。

