イノベーションホールディングスは、ウエルスアドバイザーが４日付リポートで、中期経営計画の上ブレ期待が大きいと指摘している。２６年３月期第３四半期累計（２５年４−１２月）の連結業績は、売上高が前年同期比１７．２％増の１４６億９００万円、営業利益は同３８．１％増の１４億５０００万円と大幅な増収増益。主力の店舗転貸借事業では転貸借物件数が伸び、賃料収入が増加。店舗家賃保証事業はほかの保証会社が手