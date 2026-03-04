イノベＨＤ、ウエルスアドバイザーは中期経営計画の上ブレ期待大きいと
イノベーションホールディングス <３４８４> は、ウエルスアドバイザーが４日付リポートで、中期経営計画の上ブレ期待が大きいと指摘している。
２６年３月期第３四半期累計（２５年４−１２月）の連結業績は、売上高が前年同期比１７．２％増の１４６億９００万円、営業利益は同３８．１％増の１４億５０００万円と大幅な増収増益。主力の店舗転貸借事業では転貸借物件数が伸び、賃料収入が増加。店舗家賃保証事業はほかの保証会社が手掛けていないテナントリーシングや設備トラブルの診断サポートなどが好評で、グループ売上全体に占める割合は大きくないが、原価率が低いことから粗利益率が高いと指摘している。
通期見通しは２５年１１月開示の第２四半期累計（２５年４−９月）決算の発表時に上方修正しているが、２７年３月期および２８年３月期の目標が据え置かれた中期経営計画は、本決算発表時に修正が期待されるとしている。
ウエルスアドバイザーは同リポートで、想定株価レンジ１４００−１６００円（従来は１３００−１５００円）に引き上げ、投資判断「オーバーウエート」（強気）を据え置いている。
４日は全般安の中でイノベＨＤの株価も弱含みで推移しており、前日比２４円安の１３１６円と４営業日続落している。
２６年３月期第３四半期累計（２５年４−１２月）の連結業績は、売上高が前年同期比１７．２％増の１４６億９００万円、営業利益は同３８．１％増の１４億５０００万円と大幅な増収増益。主力の店舗転貸借事業では転貸借物件数が伸び、賃料収入が増加。店舗家賃保証事業はほかの保証会社が手掛けていないテナントリーシングや設備トラブルの診断サポートなどが好評で、グループ売上全体に占める割合は大きくないが、原価率が低いことから粗利益率が高いと指摘している。
ウエルスアドバイザーは同リポートで、想定株価レンジ１４００−１６００円（従来は１３００−１５００円）に引き上げ、投資判断「オーバーウエート」（強気）を据え置いている。
４日は全般安の中でイノベＨＤの株価も弱含みで推移しており、前日比２４円安の１３１６円と４営業日続落している。