報じているのは女性誌ばかり世界の野球の頂点を決めるWBCがいよいよ3月5日に開幕する。連覇を目指すスターぞろいの侍ジャパンの中でも、大谷翔平選手（31）は“別格”である。取材するスポーツ紙の記者たちも、「令和最強のスーパースター」の報道には細心の注意を払っているのだ。＊＊＊【写真を見る】モデル並みの美女ばかり！“ドジャース奥さま会”に溶け込む「真美子さん」日本でのWBC熱が最初のピークを迎えたのは、