¡Ö¥¢¥ì¥¯¥µ¤È²ñÏÃ¤·¤Æ¤¿¤éÆÍÁ³ÉÕäµ¤Îµ¡Ç½¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¸ÍÏÇ¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤ÎÀ¼¡×¡Ú75.6ËüÉ½¼¨¡¢3.4Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ûµ­Ï¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï?¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯?¡Ä¡Ä¥¢¥ì¥¯¥µ¤È3ºÐ»ù¡¢²ñÏÃ¤Îº¯À×¤½¤ó¤ÊÒì¤­¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯2·î5Æü¡¢3ºÐ»ù¤ÈÉ×¤ÈÊë¤é¤¹X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤¨¤à¡Ê¡÷baby1224828¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢±Õ¾½¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¡ÖÉÕ¤»¤ó¡×¤Î²èÌÌ¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÃ»¤¯¡¢¡Ö²¿¤³¤ì¥Þ¥Þ¡×¤È¤¤¤¦¥á¥â¤À¤±¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÍÁ³