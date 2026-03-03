リッター69km走る！ ヤマハ新型「“原付二種”スクーター」に大注目！2026年3月を迎え、いよいよ春のバイクシーズンが本格的に幕を開けようとしています。新生活に向けて、通勤や通学、ちょっとした街乗りに便利な「日常の足」を探している方も多いのではないでしょうか。【画像】超カッコいい！ これがヤマハ新型「“原付二種”スクーター」です！（23枚）そんな今の時期に改めて注目しておきたいのが、ヤマハの新型“原付