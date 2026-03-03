【モデルプレス＝2026/03/03】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた阿部創馬が3月2日、自身のInstagramを更新。愛車の運転席に座るショットを公開した。【写真】「今日好き」出身19歳イケメン「ギャップすごい」愛車のカマロ運転席ショット◆阿部創馬、運転席ショット披露阿部は「納車してから4ヶ月待たせた車やっと運転できた」とつづり、愛車との写真を