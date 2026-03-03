ザ・リッツカールトン日光は 2026年4月27日(月)、「第91回日本オープンゴルフ選手権」の舞台であり、栃木県の名門クラブである「日光カンツリー俱楽部」にて、ゴルフコンペティション「ザ・リッツ・カールトン日光 ゴルフデー 2026」を開催する。本ゴルフコンペティションは、ゴルフを愛するのすべての人が楽しめるように設計されているため、気軽に参加することができる。また、賞品には「ザ・リッツ・カールトン日光」をは