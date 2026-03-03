こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2026年3月3日（火）0時から3月5日（月）23時59分まで「Amazon新生活先行セール」を開催中。現在、最新のプロセッサーやスマートホーム機能を搭載したAmazon（アマゾン）の「Echo Dot Max（エコードットマックス）」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 【New】Amazon Echo Dot Max (エコードット