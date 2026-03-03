３日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比７４．７３ポイント（０．２９％）安の２５９８５．１２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２６．４５ポイント（０．３０％）安の８６７５．４６ポイントと続落した。売買代金は１８７５億６５００万香港ドルとなっている（２日前場は１９３５億２９０万香港ドル）。投資家の慎重スタンスが継続する流れ。中東地域の地