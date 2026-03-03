３日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比７４．７３ポイント（０．２９％）安の２５９８５．１２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２６．４５ポイント（０．３０％）安の８６７５．４６ポイントと続落した。売買代金は１８７５億６５００万香港ドルとなっている（２日前場は１９３５億２９０万香港ドル）。

投資家の慎重スタンスが継続する流れ。中東地域の地政学リスクが重しだ。米・イスラエルとイランの軍事衝突が長引くと警戒される中、原油相場の先高観も強まっている。インフレ高進も懸念される状況だ。昨夜の米ハイテク株高や、中国経済対策の期待感などで買い先行したものの、指数は前引けにかけてマイナスに転じている。中国では今週５日、全国人民代表大会（全人代、国会に相当）が開幕する。あわせて、国政助言機関の全国政治協商会議が４日に開幕する予定。それり先、中国共産党の中央政治局が先週２月２７日に開いた会議では、より積極的な経済政策を打ち出す必要性が強調された。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、太陽光発電（ＰＶ）用ガラス基板メーカーの信義光能ＨＤ（９６８／ＨＫ）が５．４％安、フィギュア・玩具の泡泡瑪特国際集団（ポップ・マート：９９９２／ＨＫ）が４．７％安、産金で中国最大手の紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が４．０％安と下げが目立った。

セクター別では、産金・非鉄が安い。紫金鉱業のほか、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が３．６％、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が２．８％、江西銅業（３５８／ＨＫ）が５．９％、洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が４．１％ずつ下落した。同セクターはこのところ、金属市況高を手がかりに買いが目立っていたが、この日は売りにおされている。

半導体セクターも急落。峰チョウ科技深セン（１３０４／ＨＫ）が６．８％安、蘇州納芯微電子（２６７６／ＨＫ）が６．０％安、上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が５．２％安、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が２．７％安で引けた。

半面、中国の銀行セクターはしっかり。中国建設銀行（９３９／ＨＫ）が２．２％、中国農業銀行（１２８８／ＨＫ）が１．９％、交通銀行（３３２８／ＨＫ）が１．５％、中国工商銀行（１３９８／ＨＫ）が１．４％ずつ上昇した。

他の個別株動向では、中国オンラインゲーム大手の網易（ネットイース：９９９９／ＨＫ）が２．６％高。ネットイースについては、香港市場を主要市場に変更し、米ナスダックとの「デュアルプライマリー上場」に切り替える計画も支援材料。それにより、中国本土・香港間の株式相互取引（ストックコネクト）対象銘柄に組み入れられる可能性がある。

本土マーケットは３日ぶり反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．０７ポイント安の４１７９．４６ポイントで前場の取引を終了した。ハイテクが安い。素材、宇宙・軍需産業、インフラ建設、空運、医薬、消費関連、自動車、不動産なども売られた。半面、エネルギーは高い。金融、海運、公益も買われた。

