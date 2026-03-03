けさ早く、山形県鶴岡市田麦俣で、男性が橋からおよそ３５メートル下の斜面に転落する事故がありました。男性は病院に搬送されましたが、現場に厚く積もっていた雪がクッション代わりとなり、奇跡的に一命をとりとめた可能性あります。 警察などによりますと、きょう午前４時半ごろ、鶴岡市田麦俣の国道１１２号「十座沢橋（じゅうざざわばし）」で、「橋から転落した」などと、４０代の男性本人から警察に通報がありました