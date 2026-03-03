ラ・リーガ 25/26の第26節 レアル・マドリードとヘタフェの試合が、3月3日05:00にサンティアゴ・ベルナベウにて行われた。 レアル・マドリードはゴンサロ ガルシア・トーレス（FW）、ビニシウス・ジュニオール（FW）、アルダ・ギュレル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘタフェはルイス・バスケス（FW）、マルティン・サトリアーノ（FW）、マウロ・