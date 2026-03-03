ラ・リーガ 25/26の第26節 レアル・マドリードとヘタフェの試合が、3月3日05:00にサンティアゴ・ベルナベウにて行われた。

レアル・マドリードはゴンサロ ガルシア・トーレス（FW）、ビニシウス・ジュニオール（FW）、アルダ・ギュレル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘタフェはルイス・バスケス（FW）、マルティン・サトリアーノ（FW）、マウロ・アランバリ（MF）らが先発に名を連ねた。

39分に試合が動く。ヘタフェのマウロ・アランバリ（MF）のアシストからマルティン・サトリアーノ（FW）がゴールを決めてヘタフェが先制。

ここで前半が終了。0-1とヘタフェがリードしてハーフタイムを迎えた。

55分、レアル・マドリードは同時に3人を交代。ティアゴ・ピタルチ（MF）、ダビド・アラバ（DF）、トレント・アレクサンダーアーノルド（DF）に代わりロドリゴ（FW）、ディーン・ハイセン（DF）、ダニエル・カルバハル（DF）がピッチに入る。

58分、ヘタフェが選手交代を行う。キコ・フェメニア（DF）からエイドリアン・リソ（FW）に交代した。

69分、ヘタフェが選手交代を行う。ルイス・バスケス（FW）からマリオ・マルティン（MF）に交代した。

70分、レアル・マドリードが選手交代を行う。アルダ・ギュレル（MF）からフランコ・マスタントゥオノ（MF）に交代した。

87分、レアル・マドリードが選手交代を行う。オルリアン・チュアメニ（MF）からブラヒム・ディアス（FW）に交代した。

90+1分、ヘタフェが選手交代を行う。マルティン・サトリアーノ（FW）からアブデル・アブカル（DF）に交代した。

90+5分にレアル・マドリードのフランコ・マスタントゥオノ（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

90+7分にヘタフェのエイドリアン・リソ（FW）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

以降は試合は動かず、ヘタフェが0-1で勝利した。

なお、レアル・マドリードは68分にディーン・ハイセン（DF）、71分にオルリアン・チュアメニ（MF）、90+4分にアルバロ・カレーラス（DF）、90+4分にビニシウス・ジュニオール（FW）に、またヘタフェは8分にキコ・フェメニア（DF）、35分にマウロ・アランバリ（MF）、64分にディエゴ・リコ（DF）、84分にマルティン・サトリアーノ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-03 07:10:17 更新