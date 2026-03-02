200台限定のホットモデル！BMWの日本法人は2026年2月26日、MINIの現行モデルをベースにした特別限定車「MINI John Cooper Works GP Inspired Edition（ミニ・ジョン・クーパー・ワークスGPインスパイアード・エディション）」を発表し、同日より販売を開始しました。かつてMINI史上最速と謳われた名車のエッセンスを色濃く反映した、日本で合計200台のみが販売される希少なモデルです。【画像】超カッコイイ！ これが新「“