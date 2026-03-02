タレントの北斗晶が3月1日に自身のアメブロを更新。次男の誕生日を祝うため、夫でタレントの佐々木健介と次男と江ノ島へ旅行したことを報告した。この日、北斗は「本日、3月1日は…次男の23歳のお誕生日」と報告し、前日に「次男のお誕生日の前夜祭に江ノ島にやって来ました〜」と佐々木と次男の3人で旅行したことを明かした。続けて、佐々木と並んだ次男の姿に「ガタイも良くなって、父親と並んでも大差なくなった次男」と触れ「