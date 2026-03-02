北斗晶、次男の誕生日祝いで江ノ島へ「父親と並んでも大差なくなった」

タレントの北斗晶が3月1日に自身のアメブロを更新。次男の誕生日を祝うため、夫でタレントの佐々木健介と次男と江ノ島へ旅行したことを報告した。

この日、北斗は「本日、3月1日は…次男の23歳のお誕生日」と報告し、前日に「次男のお誕生日の前夜祭に江ノ島にやって来ました〜」と佐々木と次男の3人で旅行したことを明かした。

続けて、佐々木と並んだ次男の姿に「ガタイも良くなって、父親と並んでも大差なくなった次男」と触れ「頼もしくなりました」と成長を喜んだ。

また、今回の旅行の目的はデニム好きな次男へのプレゼントだったといい「なんとヒルナンデスを見ていたら岡山デニムの姉妹店が江ノ島にあるのをロケでやっていて」「誕生日プレゼントは、気に入ったデニムがあったら買ってあげるとのバースデーパッケージ」だったことを告白。「気に入ったデニムも見つかってお誕生日プレゼントもあげられたのでひと安心」と安堵した様子でつづった。

その後、大行列に並んで名物の「たこせん」を購入したことを写真とともに報告し「デッカい〜」とコメント。旅館では「次男は肉よりも魚が好きなので前夜祭にピッタリの立派なお刺身の夕食でした」と豪華な食事でお祝いしたことを明かした。

最後に、翌朝に旅館の窓から「立派な富士山」が見えたといい「めでたい〜」とコメント。「また、アップしまーす」とつづり、ブログを締めくくった。