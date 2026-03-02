米・イスラエル軍によるイラン攻撃で何がどう変わるのか。2026年3月1日放送の情報番組「シューイチ」（日本テレビ系）が速報を交えて現状をとりあげ、哲学者の萱野稔人さんは「反米国家であるイランを親米国家にかえて核兵器を持つ国でなくしたいという狙いがある」と解説した。「石油価格乱高下はトランプ政権も望んでいないが」萱野さんはイランを攻撃したアメリカの意図をしっかりと認識する必要があると話し、攻撃直後にトラン