回転寿司チェーン「くら寿司」にて、期間限定でアニメ「ハイキュー!!」とコラボしたキャンペーンを開催！烏野・音駒・梟谷・稲荷崎高校のバレーボール部員たちをイメージしたメニューが販売されるほか、寿司皿などくら寿司オリジナルデザイングッズが手に入るキャンペーンです☆ くら寿司 アニメ「ハイキュー!!」コラボキャンペーン 開催期間：2026年3月6日（金）〜3月31日（火）※数量限定のため、なくなり次第終