回転寿司チェーン「くら寿司」にて、期間限定でアニメ「ハイキュー!!」とコラボしたキャンペーンを開催！

烏野・音駒・梟谷・稲荷崎高校のバレーボール部員たちをイメージしたメニューが販売されるほか、寿司皿などくら寿司オリジナルデザイングッズが手に入るキャンペーンです☆

くら寿司 アニメ「ハイキュー!!」コラボキャンペーン

開催期間：2026年3月6日（金）〜3月31日（火）※数量限定のため、なくなり次第終了

開催店舗：全国のくら寿司店舗

※お持ち帰りを含む（どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、Wolt、menuでの注文は対象外）

集英社「週刊少年ジャンプ」で2012年2月から連載がスタートした、バレーボールに懸ける高校生たちの熱い青春ドラマが人気を博したスポーツ漫画の金字塔、古舘春一先生原作による『ハイキュー!!』

この傑作を原作とするテレビアニメシリーズは 2014年からは、毎日放送・TBS系列にてテレビアニメの放送が始まり、2020年12月までにシリーズ第4期まで制作されました。

また、2024年2月には「劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦」が公開され、世界興行収入200億円を超える大ヒットを記録した人気のスポーツアニメとのコラボレーションです。

今回実施されるコラボキャンペーンでは、烏野高校、音駒高校、梟谷学園高校、稲荷崎高校のメンバーをイメージしたメニューが多数登場。

各メニューには、表面にキャラクターイラスト、裏面に各高校の横断幕をデザインしたオリジナルカードが付いてきます。

また、くら寿司でしか手に入らないオリジナルのコラボグッズが多数登場。

ファンにはたまらないアニメ「ハイキュー!!」コラボメニューや、オリジナルのコラボグッズが手に入る貴重なキャンペーンです☆

烏野高校のオレンジコーラ

価格：530円

販売期間：3月6日（金）〜4月2日（木）

持帰り：不可

烏野高校の日向をイメージしたオレンジゼリーとオレンジソルベに、無添加のコーラを組み合わせた「烏野高校のオレンジコーラ」

爽やかなオレンジの甘酸っぱさとコーラの炭酸が合わさり、見た目にも味わいにもコントラストが楽しめます。

「烏野高校のオレンジコーラ」には、オモテ面に烏野高校の「日向翔陽」と「影山飛雄」、

ウラ面に烏野高校の応援旗に落とし込まれている”飛べ”の文字がレイアウトされたカードが付いてきます。

※化学調味料・人工甘味料・合成着色料・人工保存料不使用

音駒高校のキャラメルアップルパフェ

価格：430円

販売期間：3月6日（金）〜4月2日（木）

持帰り：不可

音駒高校バレーボール部に所属する「孤爪研磨」の好物である“アップルパイ”をイメージしたりんごコンポートを使用し、パイのザクザクとした食感をブラックココアクランチで表現した「音駒高校のキャラメルアップルパフェ」

キャラメルソース、ポーションバニラアイス、ホイップ、マダガスカルカスタードを使用し、それぞれの甘さやコクが重なり合い、アップルパイを思わせる味わいが楽しめるグラスデザートです。

「音駒高校のキャラメルアップルパフェ」は、オモテ面に「孤爪研磨」と「黒尾鉄朗」

ウラ面に”繋げ”の文字をレイアウトしたカード付きです。

梟谷学園高校の倍カルビ！辛子マヨ

価格：350円

販売期間：3月6日（金）〜4月2日（木）

持帰り：不可

梟谷学園高校のウイングスパイカー「木兎光太郎」の好物“焼肉”と、赤葦の好物“菜の花のからし和え”を組み合わせ、牛カルビと相性の良いからしマヨネーズを使用した「梟谷学園高校の倍カルビ！辛子マヨ カード」

からしマヨネーズはお子さんでも味わえるよう、辛味を少し抑えてあります。

さらに、梟谷学園高校のカラーをイメージしたあらびきコショーをトッピングすることで、味が引き締まるお寿司です。

「梟谷学園高校の倍カルビ！辛子マヨ」に付いてくるカードのオモテ面は「木兎光太郎」と「赤葦京治」

ウラ面に”一球入魂”の文字がプリントされています。

稲荷崎高校のトロたく手巻き

価格：400円

販売期間：3月6日（金）〜4月2日（木）

持帰り：不可

稲荷崎高校の「宮侑」の好物が“トロ”、「宮治」の好物が“おにぎり”であることから、ねぎまぐろの上に、中トロ、たくあんをトッピングしたボリュームたっぷりの手巻きにした「稲荷崎高校のトロたく手巻き」

中トロの濃厚な旨み、ねぎまぐろの風味、そしてたくあんのさっぱりとした味わいと食感がアクセントとなり、食べ応えのある満足感と味のバランスにもこだわった一品です。

「稲荷崎高校のトロたく手巻き」に付属されるカードには「宮侑」と「宮治」双子兄弟、

ウラ面には”思い出なんかいらん”のスローガンが配されています。

ビッくらポン！ くら寿司×アニメ「ハイキュー!!」オリジナルグッズ

実施期間：3月6日（金）〜3月31日（火）※無くなり次第終了

店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに食べ終えたお皿を5枚入れ、ゲームに挑戦できる「ビッくらポン！」

「ビッくらポン！」で当たりが出ると、アニメ「ハイキュー!!」のデザインを使用した特別な景品がもらえます。

※「スマホで注文」を活用することで、サイドメニューなどでも「ビッくらポン！」が楽しめます

めじるしチャーム

種類：全12種

くら寿司のメニューを持ったデフォルメキャラクターがデザインされた“めじるしチャーム”。

「月島蛍」や「夜久衛輔」「赤葦京治」「木葉秋紀」「北信介」など12キャラクターからいずれか1つがランダムで出てきます。

マスキングテープ

種類：全4種

アニメのワンシーンが楽しめる“マスキングテープ”は全部で4種類。

各学校をイメージした動物たちのシルエットも印象的です。

缶バッジ

種類：全8種

ユニフォーム姿のキャラクターが描かれた“缶バッジ”。

背景にレイアウトされたお寿司のモチーフもポイントです。

くら寿司×アニメ「ハイキュー!!」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン

税込み2,500円のお会計ごとに、オリジナルグッズがもらえるプレゼントキャンペーンを実施。

第1弾、第2弾の計2回にわたり、クリアファイルや寿司皿など貴重なオリジナルグッズがプレゼントされます。

※お持ち帰りを含む（どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、Wolt、menuでの注文は対象外）

【第1弾】クリアファイル

実施期間：2026年3月6日（金）〜無くなり次第終了

種類：全4種

配布人数：合計で先着30万名限定

3月6日からの第1弾でプレゼントされるのは、ユニフォーム姿のバレーボール部員たちをプリントしたクリアファイル。

烏野高校、音駒高校、梟谷学園高校、稲荷崎高校の全4種類がラインナップされます。

【第2弾】寿司皿

実施期間：3月19日（木）〜無くなり次第終了

種類：全4種

配布人数：合計で先着30万名限定

3月19日からの第2弾でプレゼントされるのは、かわいい寿司皿。

各バレーボール部のイメージカラーを使用した、ファン必見のグッズです。

烏野・音駒・梟谷・稲荷崎高校のバレーボール部員たちをイメージしたメニューやグッズが登場するコラボ企画。

くら寿司にて2026年3月6日より開催される、アニメ「ハイキュー!!」コラボキャンペーンの紹介でした☆

©古舘春一／集英社 ・ 「ハイキュー!!」製作委員会

※店舗により価格は異なります

※一部メニューは予定数量に達し次第、販売終了となります

