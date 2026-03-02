CNランキング」2026年2月16日〜22日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AirPods Pro 3MFHP4J/A（アップル）2位AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載MXP93J/A（アップル）3位AirPods 4MXP63J/A（アップル）4位REDMI Buds 8 Lite BlackM2539E1 Black（Xiaomi）5位Soundcore P40i ブラックA3955N11（Anker）6位Soundcore P40i オフホワイトA3955N