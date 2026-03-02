TVerの年間の総再生数を基準に“多くのユーザーに愛された番組”を顕彰する「TVerアワード2025」が2日に発表され、ドラマ大賞には『じゃあ、あんたが作ってみろよ』(TBS)、バラエティ大賞には『水曜日のダウンタウン』(TBS)、アニメ大賞には『名探偵コナン』(読売テレビ)が選ばれた。『じゃあ、あんたが作ってみろよ』『水曜日のダウンタウン』『名探偵コナン』ドラマ大賞に選ばれたのは、『じゃあ、あんたが作ってみろよ』。総再