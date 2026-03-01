セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2026年2月26日より順次、全国のゲームセンターなどに再登場する『くまのプーさん』赤いほっぺグランデぬいぐるみおすわりVer.を紹介します☆ セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』赤いほっぺグランデぬいぐるみおすわりVer. 登場時期：2026年2月26日より順次サイズ：全長約40×30×52cm投入店舗：全国のゲームセンターなど&