頬を赤くした大きなぬいぐるみ！セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』グッズ
セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2026年2月26日より順次、全国のゲームセンターなどに再登場する『くまのプーさん』 赤いほっぺ グランデぬいぐるみ おすわりVer.を紹介します☆
セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 赤いほっぺ グランデぬいぐるみ おすわりVer.
登場時期：2026年2月26日より順次
サイズ：全長約40×30×52cm
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズから「プー」の大きなぬいぐるみが再登場。
“赤いほっぺ”がかわいく、特徴的なデザインです！
思い切り抱きしめたり、寄りかかったりできる、大ボリュームのサイズも魅力。
お部屋で待っているようなおすわりポーズなので、インテリアのアクセントにもなりそう☆
『くまのプーさん』好きにはたまらない、キュートで存在感あるプライズです。
赤いほっぺが特徴的な「プー」の大きなぬいぐるみ。
セガプライズの『くまのプーさん』 赤いほっぺ グランデぬいぐるみ おすわりVer.は、2026年2月26日より順次、全国のゲームセンターなどに再登場します！
