セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2026年2月26日より順次、全国のゲームセンターなどに再登場する『くまのプーさん』 赤いほっぺ グランデぬいぐるみ おすわりVer.を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 赤いほっぺ グランデぬいぐるみ おすわりVer.

登場時期：2026年2月26日より順次

サイズ：全長約40×30×52cm

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズから「プー」の大きなぬいぐるみが再登場。

“赤いほっぺ”がかわいく、特徴的なデザインです！

思い切り抱きしめたり、寄りかかったりできる、大ボリュームのサイズも魅力。

お部屋で待っているようなおすわりポーズなので、インテリアのアクセントにもなりそう☆

『くまのプーさん』好きにはたまらない、キュートで存在感あるプライズです。

赤いほっぺが特徴的な「プー」の大きなぬいぐるみ。

セガプライズの『くまのプーさん』 赤いほっぺ グランデぬいぐるみ おすわりVer.は、2026年2月26日より順次、全国のゲームセンターなどに再登場します！

