Image: Gerd Baumgarten 燃え尽きるから大丈夫…ではない？寿命を迎えたロケットや人工衛星は、跡形もなく大気圏再突入時に燃えてしまいます。もし燃え残って次々と地上へ落下してきたら大変なことになってしまいますけど、でも、たとえそうならなくても大きな環境問題を引き起こしているとの懸念が高まっているのです。大気中に残る金属の粒子このほどNatureには、2月19日に制御不能で欧州