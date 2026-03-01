明治安田J1百年構想リーグ第4節が1日に行われ、ファジアーノ岡山と名古屋グランパスが対戦した。決定力に欠いていまだ勝利がない岡山と、ペトロヴィッチ監督の試行錯誤が続く名古屋が激突。前半は岡山が主導権を握って多くのチャンスを作り出したが、今日も決め切る課題が浮き彫りに。前半は得点が生まれずスコアレスで折り返す。均衡が破れたのは後半開始早々の48分、名古屋が見事に岡山を崩して先制に成功した。左サイドで