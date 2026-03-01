ラ・リーガ第26節バルセロナ対ビジャレアルの一戦が行われ、4-1でホームチームが白星を挙げた。勝ち点3を積み上げバルセロナは64ポイントで首位、2位レアル・マドリードは消化試合数が1試合少ない中で勝ち点60。この一戦で素晴らしい活躍を披露したのが、スペイン代表のラミン・ヤマルだ。28分、37分、69分にそれぞれ得意の左足からゴールをゲット。ハットトリックを記録し、チームの連勝に大きく貢献した。18歳にしてすでにバルセ