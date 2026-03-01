岡山県新見市にある鍾乳洞「満奇洞」のそばで雪割草が見ごろを迎えています。 【写真を見る】新見市の“満奇洞”入り口で雪割草が観光客をお出迎えかれんな花がいっせいに今年も【岡山】 かれんな花が一斉に咲き誇っています。 岡山県の天然記念物・満奇洞の入り口付近に群生する雪割草です。 キンポウゲ科の多年草を指す総称で、積もった雪の中から顔を出す様子が名前の由来だと言われています。 満奇洞の初代の管理人が植