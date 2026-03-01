将来のために、と投資を始める人が増えました。しかし、投資によって資産は増やせても、足下の家計が破綻するケースもあって……。本記事ではAさんの事例とともに、資産運用の注意点について、FPオフィスツクル代表・内田英子氏が解説します。※本記事で取り上げている事例は、複数の相談をもとにしたものですが、登場人物や設定などはプライバシーの観点から一部脚色を加えて記事化しています。読者の皆さまに役立つ知識や視点を