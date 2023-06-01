プレミアリーグ 25/26の第28節 ニューカッスルとエバートンの試合が、3月1日00:00にセントジェームズ・パークにて行われた。 ニューカッスルはアンソニー・ゴードン（FW）、ニック・ウォルトメイド（FW）、アントニー・エランガ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエバートンはベト（FW）、ドワイト・マクニール（MF）、