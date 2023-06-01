プレミアリーグ 25/26の第28節 ニューカッスルとエバートンの試合が、3月1日00:00にセントジェームズ・パークにて行われた。

ニューカッスルはアンソニー・ゴードン（FW）、ニック・ウォルトメイド（FW）、アントニー・エランガ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエバートンはベト（FW）、ドワイト・マクニール（MF）、キアナン・デューズバリーホール（MF）らが先発に名を連ねた。

19分に試合が動く。エバートンのジェームズ・ガーナー（MF）のアシストからジャラッド・ブランスウェイト（MF）がヘディングシュートを決めてエバートンが先制。

しかし、32分ニューカッスルが同点に追いつく。サンドロ・トナリ（MF）のアシストからジェイコブ・ラムジー（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

だが、34分エバートンが逆転。ベト（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

ここで前半が終了。1-2とエバートンがリードしてハーフタイムを迎えた。

ニューカッスルは後半の頭から選手交代。ジェイコブ・ラムジー（MF）からジョゼフ・ウィロック（MF）に交代した。

56分、ニューカッスルは同時に2人を交代。アントニー・エランガ（FW）、ニック・ウォルトメイド（FW）に代わりジェイコブ・マーフィー（MF）、ハーベイ・バーンズ（FW）がピッチに入る。

74分、エバートンが選手交代を行う。ベト（FW）からティエルノ・バリー（FW）に交代した。

75分、ニューカッスルが選手交代を行う。キーラン・トリッピアー（DF）からヨアネ・ウィサ（MF）に交代した。

81分、エバートンが選手交代を行う。ドワイト・マクニール（MF）からハリソン・アームストロング（MF）に交代した。

その直後の82分ニューカッスルのジョエリントン（FW）のアシストからジェイコブ・マーフィー（MF）がゴールを決めて2-2に追いつく。

83分、さらにスコアが動く。エバートンが逆転。キアナン・デューズバリーホール（MF）のアシストからティエルノ・バリー（FW）がゴールを決めて2-3と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。エバートンが2-3で勝利した。

なお、ニューカッスルは61分にジョゼフ・ウィロック（MF）、88分にダン・バーン（DF）、90+5分にルイス・ホール（DF）に、またエバートンは53分にキアナン・デューズバリーホール（MF）、67分にジェームズ・ガーナー（MF）、90+5分にティエルノ・バリー（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

