「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋、侍ジャパン７−３中日」（２８日、バンテリンドーム）試合前のセレモニーで大谷翔平選手と鈴木誠也外野手が中日の人気マスコット・ドアラのハイタッチをスルーするシーンがあった。前回２０２３年に続くスルーにファンは爆笑。ネットでも大盛り上がりとなった。ドアラは金子ヘッドの隣に陣取り、選手たちとハイタッチをかわしていた。いよいよ大谷の順番となり、ドアラは左手