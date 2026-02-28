タレントの薬丸裕英が26日に自身のアメブロを更新。情報番組『はなまるマーケット』（TBS系）の放送開始30周年と自身の還暦を祝う会が開かれたことを報告した。この日、薬丸は「昨日は『はなまるマーケット』のスタッフの皆さんに還暦をお祝いしていただきました。そして番組放送開始30周年を同時に祝う特別な会でした」と説明。参加者からプレゼントされたエプロンを着用した自身の写真を公開した。続けて「懐かしい顔、変わらな