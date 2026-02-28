小久保監督も大きな期待「もう上沢しかいないなと」3月27日の日本ハム戦（みずほPayPayドーム）で開幕投手を任されることが決まったソフトバンクの上沢直之投手が28日、取材に応じた。日本ハム時代の2019年、2021年に続いて自身3度目の「大役」を託された右腕は「本当に光栄なことなので、身が引き締まる思いです。新しいチームでは初めてなことなので、新しい気持ちで。少しは違うかなと思います」と力を込めた。上沢はソフト