三洋販売は、オフィシャルグッズストア「SANYO-MART(サンヨーマート)」にて新商品の販売を開始。今回は2月22日の『猫の日』に合わせた、特別デザインのウリンが登場。注目は、ファンの心をくすぐる、猫とたわむれる姿が愛らしい完全描き下ろしイラストで、定番のアクリルスタンドから、存在感抜群のマルチマットまで、ウリンの魅力を存分に楽しめるラインナップが用意されている。【商品一覧】＜予約販売商品＞・海物語 猫の日2026