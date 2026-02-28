『海物語』、猫とたわむれるウリンの描き下ろしグッズがキュートに登場！2月22日「猫の日」グッズ販売
三洋販売は、オフィシャルグッズストア「SANYO-MART(サンヨーマート)」にて新商品の販売を開始。今回は2月22日の『猫の日』に合わせた、特別デザインのウリンが登場。注目は、ファンの心をくすぐる、猫とたわむれる姿が愛らしい完全描き下ろしイラストで、定番のアクリルスタンドから、存在感抜群のマルチマットまで、ウリンの魅力を存分に楽しめるラインナップが用意されている。
【商品一覧】
＜予約販売商品＞
・海物語 猫の日2026 ウリンアクリルスタンド／全1種
・海物語 猫の日2026 ウリンアクリルキーホルダー／全1種
・海物語 猫の日2026 ウリンマルチマット／全1種
予約期間：2026年2月20日(金)〜2026年3月13日(金)23時59分
発送時期：2026年4月中旬予定
【予約販売商品】海物語 猫の日2026 ウリン アクリルスタンド
視界に入るたびに心を和ませてくれる、かわいいウリンと一緒に過ごせるアクリルスタンドが登場！
価格：1,760円(税込)
サイズ：(本体)W50.5mm×H95.3mm、(台座)直径60mm
種類：全1種
【予約販売商品】海物語 猫の日2026 ウリン アクリルキーホルダー
バッグやポーチに付けて持ち歩けるアクリルキーホルダーを用意。
価格：880円(税込)
サイズ：(本体)W80mm×H74mm
種類：全1種
【予約販売商品】海物語 猫の日2026 ウリン マルチマット
描き下ろしイラストが大きなサイズで楽しめる、存在感のあるアイテム。
価格：3,960円(税込)
サイズ：約W600×H350mm
種類：全1種
(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD.
※画像はイメージで、実際の商品と異なる場合がある。
