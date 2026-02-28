タレント・鈴木ちなみが25日、自身のインスタグラムを更新。赤ちゃんを抱っこする近影をアップし、ファンから歓喜の声が上がった。 【写真】ノースリーブからのぞく白い肌抱っこ姿も絵になる3児のママ フジテレビ「めざましテレビ」に出演するなど活躍した鈴木は2020年に結婚し、21年に第1子出産を報告。22年にシンガポールへ移住した。23年11月に海外での第2子出産を、25年9月には第3子を出産したこと