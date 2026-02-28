タレント・鈴木ちなみが25日、自身のインスタグラムを更新。赤ちゃんを抱っこする近影をアップし、ファンから歓喜の声が上がった。



【写真】ノースリーブからのぞく白い肌 抱っこ姿も絵になる3児のママ

フジテレビ「めざましテレビ」に出演するなど活躍した鈴木は2020年に結婚し、21年に第1子出産を報告。22年にシンガポールへ移住した。23年11月に海外での第2子出産を、25年9月には第3子を出産したことをインスタグラムにつづっている。



鈴木はたすきがけタイプの抱っこひも姿。2度目の海外出産で誕生した第3子を抱いて、視線を向けるショットをアップした。白のノースリーブに黒のショートパンツ姿。2月の平均気温が27度の温暖な気候を感じさせるコーデはキュートなママといった印象だ。



投稿された写真のバックには「HAPPY Chinese New Year」や新年のあいさつ(新年快楽)の文字も見られる。「お久しぶりの投稿です 街中は旧正月ムードで溢れています！」と現地の様子を伝えた。別の写真では上の2人の子どもの姿もアップしている。



08年にモデルとしてデビューし、東レのキャンペーンガールにも選ばれた鈴木は1989年生まれ。変わらぬ36歳の美貌に、フォロワーからは「いいママの顔してる」「元気そうでなにより」「綺麗すぎママですね」といったコメントが届いていた。



（よろず～ニュース編集部）