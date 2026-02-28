“初代リスペクト”な「カクカクボディ」×シンプル内外装が評判に！ミニバン戦国時代ともいえる状況下で、着実に自らのポジションを築き上げているのがホンダのミドルサイズミニバン「ステップワゴン」です。2025年5月のモデル刷新を機に評価がさらに底上げされており、2025年の年間ランキング15位という数字以上に、ユーザーからの熱い信頼を感じさせます。【画像】超カッコいい！ これが“初代リスペクト”な「ステップワゴ