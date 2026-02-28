“初代リスペクト”な「カクカクボディ」×シンプル内外装が評判に！

ミニバン戦国時代ともいえる状況下で、着実に自らのポジションを築き上げているのがホンダのミドルサイズミニバン「ステップワゴン」です。

2025年5月のモデル刷新を機に評価がさらに底上げされており、2025年の年間ランキング15位という数字以上に、ユーザーからの熱い信頼を感じさせます。

どのようなところが魅力なのでしょうか。

現行の6代目ステップワゴンは2022年5月に発売。シンプルなデザインの「エアー」とカスタム仕様の「スパーダ」という2つのタイプが用意され、パワーユニットは1.5リッターガソリンターボと1.5リッターハイブリッド（e：HEV）」が用意され、2WDと4WDが選択可能です。

さらに、原点回帰ともいえる、初代や2代目を想起させるような箱型の角ばったボディデザインを採用。全長と全幅の拡大により3ナンバーボディとなったことで、ゆとりある車内空間とスライドドアによる乗降性の良さを高い次元で両立しています。

一方で、先代（5代目）で採用された分割式リアゲート「わくわくゲート」は、リアのデザイン性を損なうと不評だった一方で、利便性の高さにより評価もされていたにもかかわらず、重量増の回避とコスト削減のため現行モデルでは廃止されました。

2025年5月の改良では、新グレードとして装備・機能が充実した「エアー EX」を追加。スパーダにすでに搭載されていた運転席＆助手席のシートヒーターや本革巻きステアリングホイール、2列目シートのオットマンなどを装着した豪華グレードです。

そんなステップワゴンについてユーザーからは、「ミニバンとしてはコーナリングが安定している」や「ボンネットとAピラーに角度を設けたことで逆に存在感がアップした」などと評価されており、ステップワゴンならではの良さがジワジワと浸透しているようです。

また「床下格納式の3列目シートはやはり便利だし、シート自体の質感も向上している」といった意見や、「高級家電のようなシンプルさは見慣れるとカッコいい」や「オラオラ系の顔つきが嫌なユーザーには最良の選択肢の1つ」といった好意的な意見が多数ありました。

一方で、環境性能を確保すべく小排気量ターボかハイブリッドが主体になるのも必然ではありますが、「1.5リッターエンジンはパワー不足」との指摘も見られ、多人数乗車を含む多様な使われ方をするミニバンだけに、エンジンのパワーアップが期待されています。

おおむね高く評価されているステップワゴンですが、今後はコンパクトミニバン「フリード」などに設定されるアウトドア感を演出したクロスオーバーモデル「クロスター」や、軽スーパーハイトワゴン「N-BOX」で好評な車内空間を贅沢に使う「JOY」などといった他社にはない独自の派生グレードが登場すれば、さらなる人気を獲得する可能性もありそうです。