すみれ、スキー場でのオフショットが話題愛車との「雪山ショット」に反響モデルのすみれさんが2026年2月14日、自身のインスタグラムを更新し、スキー場でのリラックスしたひとときを公開しました。公開された動画のなかには愛車と並んだ大胆なショットも映し出され、投稿直後からファンの間で大きな話題となっています。すみれさんは、「Send this to someone you want to go on a Japan ski trip with（日本のスキー旅行に