26日にTBS系「ひるおび」に出演ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで、三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が見事に金メダルを獲得した。木原の元パートナー・高橋成美さんは26日にTBS系「ひるおび」に出演。安藤美姫さんから贈られた言葉が、ファンの間で話題となっている。木原とペアを組んで2014年ソチ五輪に出場した高橋さんは、26日の「ひるおび」に女子で五輪2大会連続出場の安藤さんと生出演した。