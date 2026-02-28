26日にTBS系「ひるおび」に出演

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで、三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が見事に金メダルを獲得した。木原の元パートナー・高橋成美さんは26日にTBS系「ひるおび」に出演。安藤美姫さんから贈られた言葉が、ファンの間で話題となっている。

木原とペアを組んで2014年ソチ五輪に出場した高橋さんは、26日の「ひるおび」に女子で五輪2大会連続出場の安藤さんと生出演した。

安藤さんは、「木原選手が今あるのって、ここにいる高橋選手が最初のパートナーだったからだと私はすごく思っていて。彼の未熟なところを、もう出来上がっていた選手が支えていたからこそ、オリンピック代表にもなれたんだと思う。だから私は、彼が高橋選手に出会わなければこの道は開かれていないと、正直思っています」と高橋さんの功績を称えた。

隣にいた高橋さんが号泣してしまうほどで、愛にあふれた言葉はファンの間でも話題となった。

Xには「美姫ちゃんのこういうところ大好きだし、尊敬する」「なんて素敵な安藤美姫さんのコメント」「安藤美姫さん、よくぞ生放送で言葉にしてくれました…」「TVつけたらこれやってて不意にもらい泣きした」「あ〜また泣いてしまった 美姫ちゃんもなるちゃんも本当に素敵だ」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）