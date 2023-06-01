27日、県内の広い範囲で本降りの雨となりました。「30年に一度」と言われる記録的に少ない雨で、水不足が続いていた天草市では新たな動きが。27日朝、天草市河浦町にある農業用ハウス。倉田晋幸さんが、早生品種「こしひかり」の種まきを始めました。培養土を敷き詰めたケースに種をまいて育苗機に入れ、芽の長さが伸びるのを待ちます。ハウスでは1日約21トンの川の水を使って苗を育てますが、いつもの年と事情が違いました