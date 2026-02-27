ベスト16から注目カードも欧州サッカー連盟（UEFA）は、現地時間2月27日にUEFAチャンピオンズリーグ（CL）の16強以降トーナメントの組み合わせ抽選会を実施した。全36チームの戦いは、スイス式トーナメントと呼ばれる形式で実施されている。リーグフェーズで各チームが8試合を行い、1位から8位が16強へのストレートイン、9位から24位のチームがプレーオフを行い、勝者の8チームが16強への進出を決めた。その初戦では、ストレー