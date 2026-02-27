フジテレビは、ドイツの大手制作会社・SPIEGEL TVと共同で、ドキュメンタリー番組『iBelieve』を制作。前編を3月7日(10:25〜)、後編を14日(同)に放送する。『iBelieve』よりSPIEGEL TVは、欧州を代表するニュース週刊誌『Der Spiegel』を発行するSPIEGEL GROUP傘下の制作会社で、ARTEなど国際放送局向けに数々のドキュメンタリーを制作し、国際エミー賞などの受賞歴を持つ。今回の作品は、フジテレビのドキュメンタリーを世界に展