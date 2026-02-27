真田ナオキが、4月8日に発売するニューシングル「陽が沈む前に…／プルメリア ラプソディ」の最新ビジュアル、ティザー映像を解禁した。さらに、準レギュラーを務めるKBC九州朝日放送「地元応援live Wish+」にて、音源も初公開された。今作は、日本の音楽シーンを牽引するレジェンドたちが書き下ろした両A面シングルになっている。「陽が沈む前に…」は、増子直純・上原子友康（怒髪天）が描く、都会の荒波に抗う男の挽歌。鈍った